Ижевск, 19 сентября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Потребности российской армии в вооружениях, военной и специальной технике существенно увеличиваются в связи с СВО на Украине, антироссийскими санкциями и ростом численности Вооружённых сил, поэтому нужно уточнить объёмы новой госпрограммы вооружений на 2025–2034 годы, заявил президент Владимир Путин 19 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии.

Максим Блинов/РИА Новости Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ

«Необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы и объёмы её ресурсного обеспечения. Как вы знаете, ряд финансовых вопросов остаются пока нерешёнными», — сказал он.

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Путин предложил обсудить проблемы и принять по ним сбалансированные решения. Он также заявил, что реализация госпрограммы вооружений способствует совершенствованию технического и боевого потенциала всех силовых структур и позволяет вводить разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что в 2023 году в России нарастили производство основных видов бронетехники более чем вдвое, наиболее востребованных средств поражения — втрое. При этом он отметил, что необходимо наращивать объёмы выпуска средств контрбатарейной борьбы и ПВО.