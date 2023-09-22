Москва, 22 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. ⁢⁢

«АльфаСтрахование-ОМС» Беременность по ОМС: чего хотят женщины

Спектр бесплатных медицинских услуг по ОМС для будущих мам и малышей расширяется с каждым годом. Например, во время беременности женщине доступны десятки профильных обследований и консультаций врачей-специалистов. Согласно опросам, около 83% женщин во время беременности и в постродовой период нуждаются в содействии, чтобы записаться на все предусмотренные обследования и пройти их вовремя. О том, какой сервис востребован и необходим женщинам в период беременности и после рождения ребенка, рассказываем в материале.

Как родить здорового малыша

Здоровье ребенка — самое важное для любой матери. Каждая женщина хочет, чтобы ее беременность протекала легко и благополучно, а малыш родился крепким и здоровым. Нормальное развитие плода во многом зависит от состояния здоровья и образа жизни женщины во время беременности, поэтому так важно заботиться о своем самочувствии в этот период.

Есть ряд простых, но очень эффективных действий, которые под силу выполнять каждой беременной женщине, чтобы поддержать свой организм в это важное время и родить здорового малыша. О них должна знать каждая будущая мама. Сбалансированное питание, умеренные, но регулярные физические нагрузки, отдых, устранение стрессовых факторов, а также прием фолиевой кислоты и йода, а в некоторых случаях также витамина D и железа — вот базовые рекомендации по необходимым мерам во время беременности.

Однако важно в течение беременности наблюдаться у врачей-специалистов, которые своевременно выявят и предупредят возможные риски, назначат необходимые анализы и обследования. Государство предоставляет будущим и молодым мамам широкий спектр медицинских услуг в рамках системы ОМС, и их достаточно, чтобы гарантировать успешное рождение ребенка. Однако не все женщины знают, что и когда им полагается по полису ОМС.

Что может получить беременная женщина и мама с ребенком по полису ОМС

Комплекс медицинских услуг, доступных сегодня по полису ОМС, помогает беременным женщинам заботиться о своем здоровье, а также минимизировать риски для ребенка. Так, будущая мама должна пройти два обязательных скрининга с УЗИ, а также пять раз за беременность посетить акушера-гинеколога, дважды — терапевта, по одному разу — стоматолога и офтальмолога. Помимо этого, полагается ряд бесплатных лабораторных исследований. В том числе можно дважды сдать анализы на биохимический анализ крови, коагулограмму и инфекции, передающиеся половым путем.

Особое внимание уделяется женщинам с хроническими заболеваниями, как гинекологическими, так и иными, например, с болезнями сердца, печени и почек, с сахарным диабетом. Под пристальным наблюдением врача во время беременности находятся женщины с выраженным токсикозом, анемией, гипертензивными расстройствами, с некоторыми анатомическими особенностями, такими как узость малого таза, а также женщины старше сорока лет, чья беременность сопряжена с рядом рисков невынашивания плода.

«Любая беременная женщина должна встать на медицинский учет в женской консультации в 6–8 недель и начать наблюдаться. Врачи, как правило, должны внимательно следить за ее состоянием и при малейших подозрениях на патологии направлять ее к нужному узкопрофильному специалисту, например, к неврологу, кардиологу, травматологу. Первый триместр чаще всего осложняет угроза прерывания беременности. Этот риск сохраняется и во втором триместре, в котором также могут проявиться сахарный диабет, плацентарные нарушения или анемия, проблемы кровяного давления или отеки. Во время третьего триместра могут возникнуть анемия, задержка роста плода, сахарный диабет или эклампсия — это наиболее тяжелая, критическая форма гестоза, сопровождаемая судорожным синдромом, потерей сознания, развитием постэклампсической комы. Она может привести к кровоизлиянию в мозг, отеку легких, преждевременной отслойке плаценты и даже гибели плода», — отмечает Марина Махмутова, врач высшей категории, акушер-гинеколог отделения патологии ведения беременности Перинатального центра города Видное Московской области.

О всех имеющихся проблемах со здоровьем и особенностях важно сразу сообщить амбулаторному акушеру-гинекологу, ведущему беременность, чтобы он мог грамотно составить план ведения пациентки и корректировать его с учетом возможных рисков.

Контролировать здоровье ребенка еще до его рождения позволяют обязательные скрининги: первый — ультразвуковое исследование и некоторые биохимические параметры — проводится на 11–14-й неделе и позволяет выявить возможные нарушения в развитии ребенка, а также хромосомные патологии; второй — УЗИ на 19–21-й неделе — должен исключить врожденные пороки развития плода. В ряде случаев на 23–24-й неделе беременности проводится дополнительное ультразвуковое исследование, во время которого можно определить, есть ли пороки сердца и некоторые другие отклонения в развитии ребенка. А после появления на свет новорожденного малыша также проверяют на 40 врожденных и (или) наследственных заболеваний в рамках расширенного неонатального скрининга. Он позволяет выявить патологии щитовидной железы, нарушения углеводного обмена и обмена аминокислот, избыток гормонов надпочечников и муковисцидоз, а также первичные иммунодефицитные состояния и спинально-мышечную атрофию (СМА) в самом начале их развития.

Необходимые шаги

Для сохранения здоровья матери и ребенка важно, чтобы все обследования и ключевые медицинские процедуры в период беременности и после родов были выполнены вовремя, а их качество соответствовало стандартам и клиническим рекомендациям. Согласно проведенным опросам, у большинства беременных и молодых мам возникают различные вопросы при взаимодействии с врачами и лечебными учреждениями. На помощь им приходят страховые компании по ОМС: они не только контролируют качество медпомощи и назначение необходимого лечения, но и создают собственные программы по индивидуальному сопровождению женщин в период беременности и после рождения малыша. Например, такой сервис предоставляет своим клиентам «АльфаСтрахование — ОМС».

Так, в рамках бесплатного сопровождения сотрудники страховой компании:

— связываются с будущей мамой сразу же после ее постановки на учет в женской консультации и объясняют, каких врачей и с какой периодичностью ей нужно посетить, записывают к специалистам, на диагностику, напоминая через смс о запланированном визите в клинику;

— содействуют в записи на прием к врачам-специалистам и на необходимые обследования беременным, которым нужна специализированная помощь, а это каждая четвертая женщина, по данным «АльфаСтрахование — ОМС». Наиболее востребована помощь в записи на прием к стоматологу, кардиологу, иммунологу-аллергологу, окулисту, а также на УЗИ почек, вен нижних конечностей, щитовидной железы, ЭХО-КГ, на суточный мониторинг артериального давления;

— на 36-й неделе беременности рассказывают, каким образом получить цифровой полис на новорожденного, информируют о необходимых осмотрах и обследованиях малыша;

— мамам с ребенком помогают своевременно попасть на прием, берут на контроль недоношенных детей и их наблюдение у врачей, в первую очередь у невролога;

— контролируют качество оказываемых медуслуг и назначение необходимого лечения на всех этапах.

Последний пункт особенно важен, так как неназначение ряда обследований или несвоевременное лечение беременной женщины может иметь серьезные последствия как для здоровья мамы, так и ребенка. «Наши эксперты следят, например, чтобы женщинам в первом триместре обязательно проводили обследование на инфекции, передающиеся половым путем, а пациенткам с отрицательным резус-фактором на 28–32-й неделе назначили инъекцию антирезусного иммуноглобулина для предотвращения резус-конфликта. На поздних сроках беременности крайне важно назначить бакпосев на стрептококк группы В, так как это позволяет избежать эндометрита у женщин и пневмонии у ребенка сразу после родов. Внешний аудит в таких ситуациях необходим, чтобы не допустить проблем со здоровьем в ситуациях, когда их можно и нужно предупредить», — отмечает медицинский директор «АльфаСтрахование — ОМС», д. м. н. Алексей Березников.

Истории из жизни — отзывы беременных

Наталья, 35 лет, Ханты-Мансийский автономный округ

«У меня сильный варикоз, и во время беременности возникли осложнения с сосудами ног. Участковый гинеколог рекомендовал посетить флеболога. Я живу в маленьком городе, о таком враче никогда и не слышала, да и в городской поликлинике такого специалиста не оказалось. Коллеги мне посоветовали просить направление в другой город. Я расстроилась: у меня муж на вахте и ребенок-школьник, с кем мне его оставить? И вот буквально на следующий день мне позвонили из сервиса сопровождения беременных от “АльфаСтрахование — ОМС“. Я на эмоциях рассказала все свои переживания, а специалисты меня выслушали, успокоили, дали пояснения по всем вопросам, предложили варианты помощи. В итоге меня записали на прием к заведующему хирургическим отделением, врачу-хирургу высшей категории. Он мне назначил необходимую диагностику, а затем обсудил мои результаты с сосудистым хирургом из другой, более крупной больницы, в режиме телеконференции. После этого мне назначили лечение, профилактическую физкультуру, подобрали компрессионное белье. Я даже не ожидала, с какой заботой и вниманием к моему запросу отнесутся специалисты страховой компании. Это так важно — знать, что тебе помогут с любым вопросом по поводу здоровья, что особенно ценно во время беременности».

Анна, 29 лет, Республика Башкортостан

«О том, как удобен этот сервис, я убедилась лично. Мне позвонили из моей страховой по ОМС вскоре после постановки на учет в женской консультации, рассказали об услуге сопровождения беременных. На тот момент никаких проблем у меня не было. Однако на четвертом месяце возникли сложности со здоровьем. Участковый гинеколог меня осмотрел и сказал, что нужна консультация проктолога. Через Госуслуги я записаться не могла, пришла сама в регистратуру поликлиники. Мне там предложили два варианта записи, но оба неудобные по времени: прием попадал на мои смены на работе, а отпроситься у нас очень сложно. Видимо, услышав наши бурные обсуждения в регистратуре, ко мне подошла страховой представитель “АльфаСтрахование — ОМС“— оказывается, они дежурят в больницах и к ним можно и нужно обращаться за помощью. Она отнеслась очень чутко и человечно к моей проблеме, устроила все наилучшим образом. Она переговорила с заведующим поликлиникой и организовала мне прием у проктолога в тот же день. Я очень благодарна за такое понимание и содействие. И хочу, чтобы все знали: когда вам звонят страховые представители, они действительно готовы вас услышать и помочь, даже в нестандартных ситуациях».

В июне 2023 года клиентский сервис «АльфаСтрахование — ОМС» по индивидуальному сопровождению женщин во время беременности и после родов удостоился звания лучшего социального проекта России. Его эффективность подтверждают благодарные отзывы будущих и молодых матерей. За период действия проекта консультации страховых специалистов уже получили 18,5 тыс. беременных женщин.

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