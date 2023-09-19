Ижевск, 19 сентября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днём оружейника.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны/ТАСС

«Сегодня в России отмечается и День оружейника, и я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК, хочу поблагодарить за ответственный, добросовестный подход к делу», — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске 19 сентября.

Российский лидер отметил высокое техническое оснащение армии и флота, а также неоценимый вклад конструкторов, инженеров, рабочих в обеспечение обороноспособности и безопасности России.

Президент высоко оценил вклад ветеранов отрасли, многих поколений оружейников, чьим трудом и талантом ковалась оборонная мощь российской державы на протяжении веков. Российский лидер пожелал всем здоровья, новых высоких результатов на благо Родины и народа.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 сентября Путин прибыл в Ижевск на заседание Военно-промышленной комиссии. Как ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, на заседании комиссии российский лидер поздравит всех, кто имеет отношение к оборонно-промышленному комплексу, с профессиональным праздником, а после этого в закрытом режиме пройдёт обсуждение вопросов комплекса.

Профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса, День оружейника, ежегодно отмечают 19 сентября. Идея праздника родилась в 2010 году, когда Путин, занимавший тогда пост главы правительства, посетил Ижевск.