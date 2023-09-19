Самара, 19 сентября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Следственное управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело после обнаружения двух убитых мужчин, а также одного раненого. Об этом сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Вечером 18 сентября в полицию сообщили, что в лесопосадке возле посёлка Новые Озерки Сызранского района обнаружили труп 50-летнего Дмитрия Б. При осмотре правоохранители установили, что ему проломили череп. Кроме того, они обнаружили неподалёку от тела 33-летнего Геннадия Д., у которого была травма головы и проникающее ранение в живот.

«При каких обстоятельствах и кто нанёс ему телесные повреждения, он не сообщил», — рассказал источник.

Пока потерпевшего везли в скорой помощи, он рассказал медикам, что примерно в 500 метрах от места происшествия лежит ещё один труп. После этого правоохранители вернулись туда и обнаружили тело ранее судимого 69-летнего Николая Ф. У него также был проломлен череп.

Следователи выясняют подробности происшествия. Опросить пострадавшего пока не получается, так как он после операции находится без сознания.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября на севере Москвы обнаружили два обезглавленных тела. Одно было в парке, другое — в квартире. В тот же день сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух человек. Его обнаружили в Зеленограде.