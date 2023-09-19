Москва, 19 сентября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в ДНР, руководитель Молодежного крыла ОНФ Владимир Тараненко наградили 19 сентября железнодорожников за активную помощь бойцам на передовой и участие в проекте «Всё для победы».

Антон Ваганов/ТАСС

Награждение состоялось после церемонии открытия XV Юбилейного слёта молодежи холдинга «РЖД», участников которой также поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Деловую программу открыла панельная дискуссия «Россия — для молодежи. Молодежь — для России».

В её рамках руководители крупнейших федеральных организаций в сфере молодежной политики обсудили роль молодёжи в развитии российского общества, возможности, предоставляемые государством для личной и профессиональной самореализации, а также ценности и компетенции, которыми необходимо обладать современной молодежи.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Комиссаров рассказал участникам о проектах, позволяющих молодым людям не только заявить о себе, но и получить возможности для карьерного роста.

«Многие выпускники конкурса «Лидеры России» получили должности в холдинге, где смогли реализоваться и в полной мере применить свои знания и экспертизу», — отметил он.

Комиссаров рассказал молодым железнодорожникам о тех компетенциях, которые важно развивать для достижения успеха в своем деле. Среди них на примере конкурса «Лидеры России» он выделил такие навыки, как лидерство, коммуникации, умение работать в команде, нацеленность на результат, стратегическое мышление, инновационность и социальную ответственность.

Опытом развития молодежной политики в регионах с участниками поделился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Госсовета по молодёжной политике, наставник конкурсов «Лидеры России» и «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Артюхов.

«38 миллионов молодых людей в нашей стране. Это огромная часть общества, больше, чем население какой-нибудь европейской страны. Все абсолютно разные. Кто-то, как вы, служит на железной дороге, кто-то служит в Вооружённых силах РФ, кто-то выбрал творческие профессии. Все очень разные, но это всё — молодёжь, молодёжь России, и к каждому нужно найти свой ключ», — указал он.

Артюхов отметил важность развития точек притяжения для молодёжи в регионах, развития всей страны, чтобы желание остаться на своей малой Родине было для молодого и успешного человека нормой.

Так, он напомнил о всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах «Регион для молодых», о социальных проектах по сближению поколений и эффективности развития систем наставничества в различных сферах.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи, член Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Ксения Разуваева подчеркнула, что у молодежи должны быть все ресурсы для самовыражения и развития потенциала.

8 сентября ИА Регнум сообщало, что в Перми открылся Всероссийский форум рабочей молодёжи, входящий в линейку платформы «Росмолодёжь. События». На него приехали более 300 человек со всей страны. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на церемонии открытия подчеркнул, что на форуме сделан акцент на сопричастность молодых специалистов к миссии и интересам предприятий, малой Родины и всей России.

Организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Цель платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого вне зависимости от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира.