Москва, 19 сентября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Игрока любительской футбольной команды YoungBoyZ из Кирова 19 сентября обнаружили мёртвым в общежитии московского Государственного университета управления в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщил источник ИА Регнум, по предварительной версии, организм спортсмена не справился с принятой дозой алкоголя, оказавшейся смертельной. По предварительным данным, 20-летнего третьекурсника обнаружили в его комнате в окружении пустых бутылок из-под алкоголя, без следов насильственной смерти.

Прибывшие на место врачи не смогли установить никаких иных возможных причин смерти, кроме отравления алкоголем. Знакомые молодого футболиста рассказали, что он вёл ранее здоровый образ жизни.

ИА Регнум сообщало 20 августа о смерти участницы телепроекта «Пацанки» Юлии Михайловой. Как рассказала коллега по проекту Диана Янголенко, у погибшей были серьёзные проблемы с алкоголем. В шоу «Пацанки» Михайлова попала после рассказов о якобы агрессивных родителях и пережитых домогательствах, но проверка на полиграфе показала обратное. Она упала с 22-го этажа дома на улице Чкалова в Рязани. Очевидец трагедии рассказал, что слышал за окном «сильный хлопок», после чего увидел на земле тело девушки.