Вашингтон, 19 сентября, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил в ООН 19 сентября, что Россия «стоит на пути к миру» на Украине. Об этом он сказал во время выступления на 78-й Генассамблее организации в Нью-Йорке.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины», — сказал американский лидер.

Перед этим Байден заявил, что Россия якобы ответственна за конфликт на Украине и только она может закончить его.

В то же время Запад не прекращает поставки вооружений Киеву. Так, Байден 10 августа запросил порядка $40 млрд, из которых более $20 млрд хочет направить на помощь Украине, в том числе $13 млрд непосредственно на военную поддержу ВСУ, на что критически отреагировали в конгрессе, так как средства необходимы на внутренние проблемы, а в США рекордные показатели по бездомности.

Также Германия долгое время решает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, о которых заявлял министр обороны страны Борис Писториус. 18 сентября он также объявил о выделении Украине нового пакета помощи на €400 млн, в который войдут боеприпасы, бронемашины, электрогенераторы и отопительные системы в преддверии зимы.

При этом глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 16 сентября выразил мнение, что запросы Украины по поставкам и объёмы используемой ВСУ оборонной продукции превышают возможности альянса, а президент России Владимир Путин ещё в июле отмечал, что поставки оружия не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте и только усугубляют конфликт и положение Украины.

Помимо этого, страны Запада также отвергают возникающие мирные инициативы, продолжая попытки продвижения идей предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Однако, как сообщало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. О нежелании этого глава Украины заявлял и ранее в одном из своих выступлений. Говоря о способе решения конфликта, Зеленский выдвинул условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год, когда границы включали не только юго-восток страны, но и Крым. По его мнению, в таком случае можно будет говорить о возможности дипломатического диалога.

Российский лидер неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Путин указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет провести переговоры.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации, о чём перед этим заявил Запад. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, а российское руководство должно пойти под суд.

Ему вторила и официальный представитель МИД Мария Захарова, заявившая 22 августа, что Россия готова ответить на серьёзные предложения по украинскому кризису, но они просто не поступают.