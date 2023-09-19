Москва, 19 сентября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В Telegram-каналах 19 сентября начали распространяться фотографии белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко, как утверждается, с супругой. При этом источники одного из сообществ со ссылкой на фото− и видео-материалы утверждают, что женился юморист на так называемой вебкам-модели. «Работницы» данной сферы получают средства от пользователей Сети, демонстрируя на камеру обнажённое тело и прочий откровенный контент.

Кадр из видео Слава Комиссаренко

Комиссаренко получил известность и хорошие заработки благодаря «Стендапу» на российском канале ТНТ. Во время попытки госпереворота в Белоруссии в 2020 году откровенно поддержал путч и начал выступать с критикой и высмеиванием президента Александра Лукашенко.

В свою очередь официальный Минск ответил запретом на выступления Комиссаренко в стране. Однако комик нашёл выход и продолжил карьеру в России. Правда, после начала СВО поддержал Украину и бежал на Запад. Позднее в интервью Слава не раз сетовал, что не пригодился ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании. Немецкий консул и вовсе отказал в виде на жительство со словами, что комику нечего бояться в России. Комиссаренко полагает, что белорусский КГБ и в Москве его найдёт.

В последнее время СМИ сообщали, что Комиссаренко решился на переезд в США. Однако чтобы получить ВНЖ этой страны и отправиться туда с избранницей, необходим официальный статус. В Сети утверждают, что именно это и послужило одной из причин тайного брака комика с девушкой Юлией, которая, как указывается в описании её аккаунта в одном из приложений для взрослых, «доставляла эстетическое удовольствие мужчинам».