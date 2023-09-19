Москва, 19 сентября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День оружейника прибыл в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии.

Владимир Смирнов/РИА Новости Владимир Путин

Как ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, на заседании комиссии российский лидер поздравит всех, кто имеет отношение к оборонно-промышленному комплексу (ОПК), с профессиональным праздником. После этого в закрытом режиме состоится обсуждение вопросов комплекса.

День оружейника ежегодно отмечают 19 сентября. Это профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Идея праздника родилась в 2010 году, когда Путин, занимавший тогда пост главы правительства, посетил Ижевск.

В 2019 году президент в этот день также посетил Ижевск и принял участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников. Затем глава государства посетил юношеский технопарк «Академия «Калашников». В технопарке «Академия «Калашников» Путин провёл заседание Военно-промышленной комиссии.

О том, чего достиг отечественный ОПК к настоящему моменту и как новинки ВПК проявили себя в деле, ИА Регнум 19 сентября рассказал эксперт по вооружениям и военной технике, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. По его словам, ВПК сейчас увеличил свою работу в несколько раз и это обеспечивает выполнение задач в зоне СВО. На каких-то позициях даже обеспечивается определённое преимущество. Корнев отметил, что российский ВПК — один из самых мощных в мире.