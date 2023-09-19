Москва, 19 сентября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Россия не уйдёт из Крыма, то таким образом он демонстрирует своё здравомыслие и констатирует статус-кво. О признании полуострова турецкой стороной пока речи не идёт. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее президент Турции в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что Россия не уйдет из Крыма. По словам Эрдогана, ещё в 2014 году у него были «дискуссии и переговоры» по Крыму с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер признался, что это не принесло результатов тогда и сейчас их тоже не следует ждать.

Политолог Мартынов обратил внимание, что данное высказывание не стоит воспринимать как двусмысленное, а также как повод к признанию турецких властей принадлежности полуострова.

«Эрдоган как был недоволен возвращением Крыма в родную российскую гавань, так и остался. Тут и его традиционные собственные виды, и историческая претензия. Противоречий никаких нет, потому что мнения своего он не изменил. И официально Турция не признаёт юрисдикцию России в Крыму. И когда Эрдоган говорит, что Россия не уйдёт из Крыма, то просто констатирует статус-кво. Так он проявляет здравомыслие, в чём ему не откажешь», — отметил Мартынов.

По словам политолога, Эрдоган всегда оставался для России не союзником, а партнёром по ситуации, тем более что Турция остаётся членом НАТО. И в этой связи турецкий лидер выступает сдержанным политиком, который уже не раз выступал с желанием стать посредником для организации мирных переговоров России и Украины.

«Политика — это искусство возможного. И Эрдоган в этом смысле абсолютно здравомыслящий человек. Хотя он и ситуативный партнёр и весьма опасный. Но умные люди в НАТО наверняка думают точно так же про Крым, как турецкий лидер, просто они громко этого не скажут. А Эрдоган может говорить всё, что ему хочется», — заключил политолог.

Также Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится долго и закончится нескоро. По словам турецкого президента, это «совершенно очевидно». При этом Эрдоган отметил, что президент России Владимир Путин выступает за максимально оперативное завершение конфликта.

Однако ранее во время так называемого саммита «Крымская платформа», проводимого в Киеве, выступавший по видеосвязи Эрдоган заявил, что не признаёт воссоединения Крыма с Россией. По мнению советника председателя Общественной палаты Крыма, политического консультанта Дениса Батурина, Эрдоган тогда делал упор на возобновление зерновой сделки, а также вновь продвигал в первую очередь свои интересы.

5 сентября Эрдоган после возвращения из Сочи, где у него состоялись переговоры с президентом России, указал, что на сегодняшний день каких-либо перспектив для достижения мира на Украине не просматривается. Глава Турции отметил, что Анкара занимает однозначную позицию по конфликту на Украине и с момента его начала выступала за мирное разрешение, прилагая для этого большие усилия и не усугубляя проблемы.

В марте Эрдоган заявил о желании «как можно скорее» организовать переговоры России и Украины. Турецкий лидер предложил представителям Киева и Москвы снова сесть за стол переговоров в Стамбуле, напомнив, что попытки найти компромисс уже предпринимали, и именно на территории Турции.