Минск, 19 сентября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности недавних переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным. Как он при этом отметил 19 сентября, всех подробностей публично озвучить он не может.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что главы государств разговаривали на темы обороны и безопасности.

«Мы с нашим старшим братом договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси», — поделился он.

Лукашенко подчеркнул важность совместных усилий по снижению вероятности вызовов и угроз. Президент Белоруссии назвал украинский конфликт лишь «цветочками», отметив, что «ягодки» могут ждать впереди, если не показать свою силу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Лукашенко 15 сентября провели в Сочи переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения и международные вопросы, в том числе украинский кризис и визит лидера КНДР Ким Чен Ына на Дальний Восток. Путин рассказал Лукашенко о результатах переговоров с ним и заверил, что Россия не собирается нарушать ограничения в связи с ситуацией на Корейском полуострове, но будет развивать отношения с Пхеньяном. Помимо этого российский лидер заявил о стабильности и надёжности российской экономики, а Лукашенко выразил надежду на достижение в 2024 году экономиками Союзного государства досанкционного уровня. Подводя итоги текущих двухсторонних отношений, Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия преодолевают санкционное давление, Европа же несёт убытки.