Тегеран, 19 сентября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров в Тегеране19 сентября с начальником генштаба вооружённых сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери предложил обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане.

«Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа — это Карабах», — сказал российский военный министр.

Кроме того, Шойгу предложил обсудить вопросы сотрудничества России и Ирана. Он добавил, что в течение двух дней нужно будет обсудить вопросы образования и обмена опытом, а также совместные ирано-российские военно-морские учения.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу прибыл с Тегеран 19 сентября. Он возглавил делегацию, которая проведёт ряд переговоров с представителями высшего командования исламской республики. В Минобороны России отметили, что визит позволит укрепить российско-иранские военные связи и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Через несколько часов в Баку заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Нагорного Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной республики.

В Степанакерте сообщили, что в ходе «операции» азербайджанской армии пять человек погибли, 80 получили ранения, из которых 15 — мирные жители.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республике нельзя вмешиваться в конфликт. При этом Ереван осудил действия Азербайджана, назвав из масштабной агрессией.

В Ереване началась акция, на которой выступают против позиции Пашиняна. Протестующие перекрыли движение возле армянского правительства и требуют не допустить сдачи Нагорного Карабаха Пашиняном. Он в свою очередь заявил, что в Армении призывают к госперевороту, и на это будет ответ.

МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе.