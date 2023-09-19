Варшава, 19 сентября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Польша вряд ли смогла бы противостоять российским войскам в случае полномасштабной войны. Такое мнение выразил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью TVP.INFO.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Выдержать первый удар российской армии было бы трудно», — сказал он.

Польский военный прокомментировал рассекреченные документы, согласно которым в случае противостояния с Россией оборона Польши начиналась бы с линии Вислы, расположенной в сотнях километров от границы.

Как отметил польский генерал, речь идёт о сценарии, при котором НАТО не смогло бы оказать Польше своевременную помощь. Скшипчак считает, что Варшава не смогла бы в одиночку удерживать контроль над обширными территориями.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в агитационном ролике своей партии «Право и дело» рассекретил 18 сентября план национальной обороны на случай конфликта с Россией, который приняли при предыдущем правительстве. Официальный представитель партии «Гражданская платформа» Ян Грабец прокомментировал публикацию планов, когда страной до 2015 года правила коалиция «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии, при которой решили, что линия обороны в Польше должна проходить по линии Вислы. Это означало готовность сдать порядка 40% территории.

Обозреватель Енджей Белецкий в статье для газеты Rzeczpospolita написал, что Польша из-за новой политики США по Украине лишается места в списке стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта. Он отметил, что Вашингтон стал обращать внимание только на крупные политические скандалы внутри Польши, включая преследование независимых СМИ и попытку помешать оппозиции участвовать в предвыборной гонке. Такие действия США, по мнению обозревателя, выводят польскую сторону из круга ответственных за судьбу Украины.