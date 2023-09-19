Мадрид, 19 сентября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Следователи по делу в отношении четверых футболистов молодёжной команды «Реала» (Мадрид) о записи и распространении видео сексуального содержания с несовершеннолетней девочкой выявили новую жертву, сообщила 19 сентября испанская газета El Mundo, ссылаясь на источники в полиции.

RODRIGO JIMENEZ/EPA/ТАСС

Журналистам сообщили, что при изучении обстоятельств дела следователи начали два производства. По одному их них потерпевшей проходит 16-летняя девушка. Возраст второй жертвы не назвали.

Суд также одобрил следователям доступ к содержимому телефонов спортсменов, подозреваемых в причастности к преступлению. Им грозит лишение свободы до пяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Испании сообщили о задержании футболистов молодёжной команды «Реала» за распространение интимного видео в WhatsApp. Основным подозреваемым назвали игрока из «Реал Мадрид C». В полицию обратилась мать 16-летний девушки, узнавшая на видео дочь. Футболистов задержали, полиция не стала разглашать их имена.