Тула, 19 сентября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вместе с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым поздравили работников оборонной промышленности региона с Днем оружейника.

Пресс-центр правительства Тульской области Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем оружейника

По словам Алексея Дюмина, для Тульской области этот праздник имеет особое значение. Он напомним, что «сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу». «Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу победу!», — заявил он, обращаясь работникам оборонной промышленности региона в ходе вручения государственных наград.

Напомним, в преддверии Дня оружейника президент РФ Владимир Путин учредил новую награду — почётное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». В числе первых в стране ее получили туляки. Инициатором учреждения этого почетного звания был Сергей Чемезов, он посетил Тулу и вместе с губернатором и поздравил оружейников региона.

«Большая часть вооружения и техники, задействованной сегодня в зоне СВО, производится на предприятиях корпорации, — отметил Чемезов. — С начала проведения специальной военной операции многие коллективы Ростеха перешли на круглосуточный режим работы». Глава Ростеха сообщил, что показатели исполнения гособоронзаказа в этом году обещают быть традиционно высокими — на уровне 100%. «Это наш общий результат, результат конструкторов, инженеров, рабочих, стойко выполняющих свои трудовые задачи», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-центр правительства Тульской области, Алексей Дюмин и Сергей Чемезов посетили одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона — завод «Тулаточмаш». Они осмотрели участки крупносерийного производства зенитно-управляемой ракеты и других составных частей комплекса «Панцирь», участок сборки гранатометов, огнеметов, центр аддитивных технологий, учебно-выставочный центр.

Пресс-центр правительства Тульской области Алексей Дюмин и Сергей Чемезов посетили завод «Тулаточмаш»

Дюмин представил Чемезову возможности Ситуационного центра губернатора Тульской области, созданного при поддержке президента РФ. В центр круглосуточно стекается информация о жизни региона: сведения федерального, регионального и муниципального уровней. В центре реализован комплекс инженерных и технологических решений для хранения, обработки и визуализации информации. На площадке СЦ объединены ресурсы трех блоков: комплексной безопасности, общественно-политического и социально-экономического. Как отмечалось на презентации, созданный в результате взаимодействия правительства Тульской области и госкорпорации «Ростех» программный комплекс «Тула МПЭ» не имеет аналогов в РФ и позволяет автоматизировать процессы управления регионом в особый период.