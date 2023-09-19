Ульяновск, 19 сентября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Тепловоз сошёл с рельсов в Ульяновской области. По данным местного транспортного управления СК, 19 сентября начата проверка по факту инцидента.

Приволжская транспортная прокуратура

Предварительно, в ходе маневровых работ тепловоз сошёл с рельсов передними колёсными парами на тупиковой ветке одного из путей железнодорожной станции Новоспасское в одноимённом посёлке области.

«Пострадавших нет. Задержек движения других поездов также не имеется. Следователями выполняются мероприятия по установлению обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили в СК.

Схожий инцидент произошёл в Забайкальском крае, где 5 сентября тепловоз и два гружёных вагона сошли с рельсов на станции Могоча. Как сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, на станции сошёл с рельсов тепловоз и два хоппер-вагона с щебнем, без опрокидывания. После случившегося прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.