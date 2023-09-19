Киев, 19 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Киев отказался принять от Германии 10 танков Leopard из-за плохого технического состояния, сообщило 19 сентября издание Der Spiegel.

Сергей Корсун ИА Регнум

Украинская сторона уведомила немецкий штаб при минобороны, что прибывшее вооружение нуждается в ремонте, говорится в статье.

«Поскольку нет ни подготовленного технического персонала, ни достаточного количества запчастей, переправлять Leopard на Украину нет смысла», — сообщила газета.

Издание уточняет, что уведомление Киева вызвало беспокойство Берлина, направившего экспертов в Жешув для проверки и обслуживания танков, где выяснилось, что Leopard действительно требуют ремонта. Всего Германия обещала киевским властям более 100 танков, которые были списаны около 10 лет назад. Партия, о которой идёт речь, была второй.

В конце августа стало известно, что Германия за неделю поставила ВСУ 10 танков Leopard и 13 млн патронов. Помимо этого немецкая сторона также передала радар для наблюдения за воздушным пространством, четыре тягача и полуприцепа и 16 разведывательных беспилотников VECTOR. Позднее, 8 сентября, Дания передала первые 10 танков Leopard 1 Украине. Перед этим глава немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что поставленные Киеву западными странами старые Leopard фактически являются «металлоломом».

В беседе с ИА Регнум 30 августа завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что репутационные проблемы немецкого концерна Rheinmetall, производящего Leopard 2, могут привести к крупным убыткам и производству ещё менее качественной техники, что станет ещё большим посмешищем для российских солдат в зоне СВО. Он отметил, что уже сейчас эти танки вызывают смех, а военнослужащие могут назвать как минимум десять уязвимых точек этого танка.