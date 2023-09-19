Баку, 19 сентября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Азербайджан готов к встрече с представителями армянского населения Нагорного Карабаха, сообщили 19 сентября в администрации президента.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Для прекращения антитеррористических мероприятий в Карабахе незаконные вооружённые формирования должны сдать оружие», — говорится в сообщении.

В тексте документа говорится, что, в связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к началу переговоров администрация президента Азербайджанской Республики готова к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе.

О начале Азербайджаном «антитеррористических действий» локального характера в Нагорном Карабахе стало известно 19 сентября. МИД Азербайджана назвал единственным путём к миру в регионе полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха.

Позже, 19 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооружённые силы Азербайджана начали обстрел Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и пытаются взять под контроль населённые пункты.

Премьер добавил, что после обострения ситуации в Нагорном Карабахе 19 сентября начались призывы к государственному перевороту в Армении.

В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.

МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. В Кремле заявили, что Москва обеспокоена эскалацией напряжённости и началом боевых действий в Нагорном Карабахе.

Евросоюз также осудил эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе и призвал Азербайджан прекратить военные действия.

Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с подписанным 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня.

В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждение мирного договора. Алиев заявил, что он должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, Пашинян заявил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, после встречи, он заявил, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.

В начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.