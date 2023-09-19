Москва, 19 сентября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Украинские политики фальсифицируют историю, чтобы поддерживать свой имидж «борцов с агрессией», когда отрицают нацистскую направленность киевского режима и преступления на почве геноцида. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал кандидат исторических наук, политолог и публицист Михаил Смолин.

РИА Новости

Ранее представитель Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич опроверг нацистскую направленность киевского режима. Выступая на заседании суда в Гааге, он также заявил, что Россия якобы ложно обвиняла Украину в совершении геноцида.

«Украинские дипломаты понимают, что признаваться в том, что многие политики исповедуют национал-социалистические взгляды, — это очень неудобно, в том числе для внешней политики. Им же нужно поддерживать свой имидж борцов с агрессией. Поэтому они фальсифицируют историю для западного читателя, замалчивают о многих фактах и утаивают всю подноготную. И к мировой общественности они обращаются в контексте событий 2022 года, а про 2014-й умалчивают», — поделился Смолин.

Он отметил, что события, которые привели к конфликту на Украине, в том числе и атаки на Донбасс, в мировой общественности пытаются замалчивать, а украинские политики открещиваются от связи с геноцидом. Однако, по словам Смолина, от некоторых украинских деятелей всё же можно слышать оправдание европейского фашизма и национал-социализма как часть борьбы с Россией. Историк напомнил, что ещё в 1990-е годы украинские руководители стали возводить в ранг народных героев украинских националистов, участвовавших в массовых убийствах евреев и поляков. Такими, например, стали Степан Бандера и Мирослав Симчин — идеологи украинского национализма.

«Якобы так они борются с экспансией России, поэтому критика в их адрес невозможна внутри Украины. Поскольку на Украине переизданы все труды украинских идеологов национализма, то все прекрасно понимают, что такое национал-социализм в украинских рубашках. Они читали Дмитра Донцова и других идеологов времен влияния на них национал-социалистской Германии. Это действительно какие-то вариации национал-социалистической идеологии фашистов на почве украинских вышиванок», — обратил внимание историк.

Он отметил, что книга Дмитрия Донского «Национализм» считается классической для украинской идеологии, она была выпущена ещё в 20-е годы прошлого столетия. По словам историка, Донской в своём труде писал, что украинское население делится на две большие неравные части. С одной стороны — украинские националисты, которых он называет «рыцари свободы», а с другой — огромная масса «Санчо Пансов», то есть украинцев, которые ещё не достигли «просвещения».

«И он считал, что будущее Украины будет благополучным только в том случае, если Санчо Панса вымрут как некая часть украинского народа и все станут украинскими националистами и будут исповедовать достаточно радикальные взгляды. И он не скрывал того, что напитывался идеями в европейском национал-социализме. Поэтому удивительное притворство, когда украинские политики отрицают свои связи с нацистскими взглядами», — заключил Смолин.

Ранее политолог Алексей Кочетков заявил, что политики, отрицающие героизацию нацизма на Украине, откровенно врут. Он напомнил, что девять лет Киев активно продвигает реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны, а официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у украинских националистов ОУН (экстремистская организация, запрещена в РФ).

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что фразой «Слава Украине», которая является приветствием радикальных украинских националистов, военные США позорят форму. Бывший разведчик напомнил, что эти слова являются боевым кличем последователей идеолога украинских националистов Степана Бандеры, которые широко использовали его при убийстве женщин и детей, когда служили интересам нацистской Германии во время Второй мировой войны.

К 1942 году на основе Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) под руководством Степана Бандеры была сформирована «Украинская повстанческая армия» (УПА, организация запрещена в РФ), которая также несёт ответственность за многочисленные казни и зверства во время Великой Отечественной войны, в том числе за Волынскую резню, во время которой погибло от 50 до 60 тысяч мирного польского населения.

Жертвами украинского национализма становились русские, белорусы, евреи, поляки, цыгане. В 1941 году в киевском урощиче Бабий Яр бандеровцы расстреляли евреев, цыган и советских военнопленных, убив за день был убит 33 771 человек. Всего расстреляны порядка 100–150 тысяч человек.

В 1944 году в Селе Могильницы Тернопольской области в нескольких ямах регулярные части Красной армии обнаружили «до 100 трупов мужчин, женщин и детей, зверски замученных граждан села Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев».

По окончании войны бандеровцы старались затеряться среди простых крестьян, но продолжали террористическую деятельность. Зачастую они старались отследить красноармейцев в тот момент, когда те были одни, нападали и убивали, забирая затем форму и награды. Так, согласно донесению от ноября 1945 года, двое военнослужащих возвращались из служебной командировки и по приказанию лейтенанта Беляева пошли в село Делятин за сеном для лошадей. Оба зашли в дом местной жительницы Гуляк, обещавшей продать сено. Группа бандитов до 15 человек напала на этот дом и убила обоих рядовых, хозяйку дома и её 14-летнюю дочь. Бандиты забрали у убитых документы, три медали «За отвагу» и два карабина.

При этом современные украинские националисты следуют по стопам своих «героев». Обстрелы Донбасса и карательные акции против мирного населения продолжаются с 2014 года.

Как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, с 2014 года по конец апреля 2023-го в Донбассе погибли более 5 тысяч мирных граждан, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9528 человек.