Беременная сотрудница полиции упала на рельсы метро в Екатеринбурге
Упавшей на рельсы метро в Екатеринбурге оказалась беременная сотрудница полиции
Москва, 19 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Правоохранители начали проверку из-за падения беременной женщины на пути в метро Екатеринбурга. Как сообщил источник ИА Регнум, пострадавшей оказалась сотрудница полиции.
Инцидент произошёл утром 18 сентября. На станции «Проспект Космонавтов» на рельсы упала женщина. После ЧП движение поездов приостановили на участке «Проспект Космонавтов» ― «Площадь 1905 года».
Как отмечалось, женщина упала, когда ехала на работу. По данным источника, речь идёт о 40-летней сотруднице Центра информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по Свердловской области.
Предварительно, после падения у неё диагностировали повреждение головы и правой ноги.
СМИ сообщали, что ей провели операцию и прогнозы врачей положительные. Женщина находится на третьем месяце беременности.