Москва, 19 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Правоохранители начали проверку из-за падения беременной женщины на пути в метро Екатеринбурга. Как сообщил источник ИА Регнум, пострадавшей оказалась сотрудница полиции.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Инцидент произошёл утром 18 сентября. На станции «Проспект Космонавтов» на рельсы упала женщина. После ЧП движение поездов приостановили на участке «Проспект Космонавтов» ― «Площадь 1905 года».

Как отмечалось, женщина упала, когда ехала на работу. По данным источника, речь идёт о 40-летней сотруднице Центра информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по Свердловской области.

Предварительно, после падения у неё диагностировали повреждение головы и правой ноги.

СМИ сообщали, что ей провели операцию и прогнозы врачей положительные. Женщина находится на третьем месяце беременности.