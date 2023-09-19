Париж, 19 сентября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Франция осудила начало вооружённой операции Азербайджана и потребовала провести срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 19 сентября сообщили в МИД республики.

ТАСС/ Michael Brochstein/ZUMA Wire

«Она [Франция. — Прим. ред.] находится в прямом контакте со своими европейскими и американскими партнёрами, чтобы выработать жёсткий ответ на эту неприемлемую атаку соответствии с рисками, которые она несёт для безопасности региона», ― указано в коммюнике.

Ведомство также призвало Баку прекратить наступление и вернуться к уважению международного права. МИД Франции заявил, что возлагает на Азербайджан полную ответственность за судьбу мирного населения Нагорного Карабаха.

В правительстве Армении сообщили, что премьер-министр Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Французский лидер также сообщил, что Париж инициирует заседание Совбеза ООН.

«Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации», — говорится в заявлении правительства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических действий» локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве пояснили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и «восстановления конституционного строя». Позже МИД Азербайджана заявил, что единственным путём к миру в регионе является полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха.

В свою очередь внешнеполитическое ведомство Армении расценило военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как широкомасштабную агрессию. Армянские дипломаты 19 сентября призвали Совет Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять меры по урегулированию ситуации.

Позднее премьер-министр Армении заявил, что Вооружённые силы Азербайджана начали обстрел практически всей территории Нагорного Карабаха, а через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения и пытаются взять под контроль населённые пункты. Пашинян добавил, что после обострения ситуации в Нагорном Карабахе 19 сентября начались призывы к государственному перевороту в Армении.

МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.