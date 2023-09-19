Степанакерт, 19 сентября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры.

oldhike/ТАСС Степанакерт

«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — сообщил единый информцентр Нагорного Карабаха.

В начале сентября Ереван и Баку оказались на грани нового конфликта. Азербайджан стянул военных к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе, Армения обвинила его в подготовке новых провокаций.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для запуска диалога и поспособствует реализации мирных договорённостей, однако 19 сентября Баку начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические действия».

Позднее МИД Азербайджана заявил, что единственным путём к миру в регионе является полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха и роспуск властей в Степанакерте.

Захарова позднее подчеркнула, что информацию о начале боевых действий в Нагорном Карабахе довели до российских миротворцев всего за несколько минут до начала, а не заранее, как о том заявляла азербайджанская сторона.

МИД Армении призвал Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий, в связи с чем дипломат задалась вопросом, как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.