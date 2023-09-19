Архангельск, 19 сентября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль «Серпухов» выполнил стрельбу «Калибром» по цели на полигоне в Архангельской области. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны России.

Министерство обороны РФ

«В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота корабль «Серпухов» в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне «Чижа», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что крылатая ракета успешно поразила цель. Для выполнения поставленной задачи экипаж корабля выходил в морские полигоны Северного флота. Стрельбе предшествовал переход по Балтийскому морю в Финский залив и по внутренним водам через Неву, Ладожское озеро и Беломорско-Балтийский канал в Белое море.

«Серпухов» спустили на воду 3 апреля 2015 года, 18 ноября он прибыл в пункт базирования Черноморского флота — Севастополь. 12 декабря на корабле подняли Андреевский флаг, и он официально вошёл в состав 41-й бригады ракетных катеров. В 2017 году МРК участвовал в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. В том же году «Серпухов» удостоился почётного наименования «ударный».