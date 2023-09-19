Москва, 19 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не может подтвердить заявление Баку, что азербайджанская сторона своевременно сообщил о планах начать военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом он 19 сентября сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность», — сказал он.

Песков также сообщил, что в Кремле нет данных о возможной угрозе для российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что их безопасность является одним из основных приоритетов.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление, что Баку заранее предупредил российских миротворцев о начале военной операции в Нагорном Карабахе. Она рассказала, что сообщение поступило за несколько минут до начала боевых действий.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября, назвав это «антитеррористическими мероприятиями». При этом азербайджанский МИД потребовал вывести с территории непризнанной республики армянских военнослужащих, а также распустить органы власти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что республика не участвует в развернувшихся боевых действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что нельзя допустить вовлечения Армении в конфликт.

После заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого остановилось ухудшение ситуации на границе стран и прекратились боевые действия.

В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждение мирного договора. Алиев заявил, что он должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, Пашинян заявил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. Однако позднее, после встречи, он заявил, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.

В начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.

Песков 14 сентября заявил, что Кремль обеспокоен сохранением напряжённости между Арменией и Азербайджаном, и отметил, что Россия остаётся надёжным гарантом безопасности. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для запуска диалога и поспособствует регулярной работе по реализации договорённостей России, Армении и Азербайджана.