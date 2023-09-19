Москва, 19 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Москва обеспокоена эскалацией напряжённости и началом боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил журналистам 19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас идёт напряженная работа — главное обеспечить безопасность людей в Карабахе, не допустить человеческих жертв», — сказал Песков.

Представитель Кремля также призвал Баку и Ереван следовать документам, подписанным несколько лет назад.

О начале Азербайджаном «антитеррористических действий» локального характера в Нагорном Карабахе стало известно 19 сентября. МИД Азербайджана назвал единственным путём к миру в регионе полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха.

Позже 19 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооружённые силы Азербайджана начали обстрел Карабаха, практически всей территории, а также через некоторое время начали операцию по прорыву линии соприкосновения Нагорного Карабаха и пытаются взять под контроль населённые пункты.

МИД России после начала операции Баку в Карабахе призывал конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Песков 14 сентября, говоря о ситуации в Карабахе, заявил, что Россия остаётся надёжным гарантом безопасности, продолжает контакты с Арменией и Азербайджаном и призывает их к сдержанности.

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