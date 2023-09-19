Москва, 19 сентября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Документальная база, необходимая для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, есть, на неё нужно ориентироваться, сообщил 19 сентября журналистам официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Патрин/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября произошло обострение обстановки в Нагорном Карабахе.

Баку объявил о начале антитеррористической операции, Ереван — об обстрелах нагорнокарабахской территории азербайджанскими военными и попытке вовлечь Армению в военный конфликт.

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