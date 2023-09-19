Москва, 19 сентября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал информировать о контактах российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху. На брифинге 19 сентября представитель Кремля пояснил, что после направленного президенту армянским премьером письма по теме гуманитарной помощи последующих контактов не было.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА/POOL/ТАСС Встреча президента РФ Путина с премьер-министром Армении Пашиняном

«На тот момент происходила работа по возобновлению потоков гумпомощи в Карабах. По состоянию на вчера она увенчалась успехом, первая партия по двум направлениям пошла. Но, к сожалению, это не спасло нас от возобновления боевых действий. Каких-либо других контактов не было», — сказал Песков.

Контакты согласовываются, информация о них будет поступать, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, после заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого перестала ухудшаться ситуация на границе стран и прекратились боевые действия. В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, а Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.

В начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для запуска диалога и поспособствует регулярной работе по реализации договорённостей России, Армении и Азербайджана, однако 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические действия» локального характера. В минобороны республики заявили, что мероприятия проводят для обеспечения безопасности азербайджанских военных и восстановления конституционного строя.

МИД Азербайджана заявил, что единственным путём к миру в регионе является полный вывод Вооружённых сил Армении из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакарте. Минобороны Азербайджана сообщило, что для эвакуации населения из опасной зоны в Нагорном Карабахе создали гуманитарные коридоры и пункты приёма.

Захарова позднее подчеркнула, что информация о начале боевых действий в Карабахе была доведена до российских миротворцев всего за несколько минут до начала, а не заранее, как о том говорила азербайджанская сторона. МИД Армении призвал Совбез ООН и российских миротворцев предпринять меры по прекращению боевых действий, в связи с чем дипломат задалась вопросом, как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.