Москва, 19 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Россия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе в первую очередь задействует контакты по линии военных, но также планируются переговоры на высшем уровне, сообщил 19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Так он ответил на вопрос, планируются ли переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«В первую очередь контакты сейчас осуществляются по линии наших военных, по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также заявил, что после достижения окончательных договорённостей об этом сообщат общественности. В том числе о возможных переговорах между главами государств.

Песков добавил, что для Москвы остаётся приоритетной задача убедить Ереван и Баку отказаться от применения силовых методов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объяснив это проведением «антитеррористических мероприятий». Перед этим в Баку обвинили армянскую сторону в минировании дороги в Ходжавендском районе Карабаха, которое привело к гибели двоих человек.

Пашинян заявил, что Азербайджан начал этнические чистки на территории непризнанной республики. При этом он подчеркнул, что Армения не должна принимать участия в конфликте. Ереван призвал вмешаться в ситуацию Совбез ООН и российских миротворцев, дислоцированных в регионе.

Сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ИА Регнум заявил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе может затронуть интересы не только Азербайджана и Армении, но также Ирана, Турции, США и России. При этом он считает, что конфликт, скорее всего, останется локальным, если не коснётся какой-либо стороны, например Ирана.