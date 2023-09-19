Иркутск, 19 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Двух полицейских из Иркутской области удостоили награды за смелость. Ведомственными медалями сотрудников правоохранительных органов наградили за спасение тонущего человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщение опубликовал портал «МВД Медиа».

МВД России Руслан Рог и Владислав Миронов

Указ о награждении начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних майора полиции Руслана Рога и участкового уполномоченного лейтенанта полиции Владислава Миронова подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Полицейские проявили храбрость во время осмотра грузовых судов на лодочный станции реки Нижняя Тунгуска. Здесь местный житель, зайдя в воду по пояс, пытался подтянуть за буксировочный трос одну из барж к берегу. Попытка оказалась неудачной. Судно начало двигаться к середине реки и потянуло пожилого мужчину за собой. Он начал тонуть и звать на помощь.

«Полицейские незамедлительно бросились к попавшему в беду человеку. Совместными усилиями они вытащили потерпевшего на сушу», ― рассказала Волк.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели 65-летнего пострадавшего. От госпитализации он отказался.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Тамбовской области школьница спасла мужчину, который едва не утонул на водоёме Круча. Девятиклассница Карина Лазарева из Рассказова вытащила из воды утопающего пенсионера и оказала ему первую помощь. Пожилой мужчина не рассчитал свои силы при заплыве и начал тонуть. Увидев, что ему нужна помощь, школьница бросилась в воду и спасла его. Администрация города ходатайствовала о награждении девочки.