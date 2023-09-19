Москва, 19 сентября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил 19 сентября, что США не обращались к России по поводу контактов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и заняты другими вопросами.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Администрация Джо Байдена больше озабочена пиаром с трибуны ООН украинской политики и главы режима в Киеве Владимира Зеленского с прицелом на предстоящие выборы в США в будущем году», — сказал он ТАСС.

Также Рябков отметил, что график визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк насыщенный, не предполагающий контакта с американской стороной. Замглавы подчеркнул, что обращений по этой теме также не поступало. Днём ранее о том, что США не делали предложений о проведении двусторонних встреч на сессии ГА ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдёт в Нью-Йорке с 18 по 26 сентября. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии ГА, её возглавит Лавров. В состав также вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи и примет участие в ряде встреч. Как заявили в МИД, делегация будет продвигать спектр инициатив по ключевым международным сюжетам.

Рябков 7 сентября заявил, что часть членов российской делегации не получила американские визы. Он призвал власти США не повторять случай, когда визы не выдали или задержали российским журналистам, направлявшимся вместе с Лавровым для освещения мероприятий. Позднее он уточнил, что Соединённые Штаты предельно усложнили выдачу виз, затянув процесс до последнего момента.