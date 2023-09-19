Тегеран, 19 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Иран на переговоры с военным руководством республики. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны России.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу

«В ходе визита делегация Минобороны России проведёт ряд переговоров с военным руководством республики», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что переговоры поспособствуют укреплению российско-иранских военных связей и станут важным этапом двустороннего сотрудничества.

Российскую делегацию торжественно встретили у главного задания генштаба Вооружённых сил Ирана с участием роты почётного караула и оркестра. Шойгу приветствовал начальник генштаба Мохаммад Багери.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Шойгу и Багери провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили региональную безопасность и международную обстановку. Стороны обсудили двустороннее и военно-техническое сотрудничество. Перед этим в Москве состоялась встреча министров обороны России, Ирана, Турции и Сирии, на которой участники обсудили укрепление безопасности и нормализацию сирийско-турецких отношений.

Позднее, 21 июля, замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провёл переговоры с замминистра обороны и логистики Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши. Как сообщили в Минобороны, они обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.