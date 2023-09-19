Сеул, 19 сентября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Об этом ведомство сообщило 19 сентября.

РИА Новости/ Ким Чен Ына в РФ Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке

«Первый замминистра иностранных дел Чан Хо Чжин вызвал в здание министерства посла России в Сеуле Андрея Кулика. Он передал позицию правительства в связи с обсуждением вопросов военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей во время визита председателя Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию», — заявили в МИД.

Ведомство призвало Россию соблюдать резолюции Совбеза ООН и не двигаться в сторону военного сотрудничества с КНДР. По словам замминистра, на России как на одном из постоянных членов СБ ООН и как на создателе системы нераспространения ядерного оружия лежит большая ответственность. В МИД отметили, что в случае возможных угроз безопасности примут решительные меры в сотрудничестве с международным сообществом. По данным южнокорейских дипломатов, Кулик выслушал позицию Сеула и обещал довести ее до Москвы.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальном визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с Владимиром Путиным. По итогам переговоров он заявил о большом количестве совместных интересов у России и КДНР. Также Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить Пхеньян. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер принял приглашение. Во Владивосток лидер КНДР прибыл 16 сентября, где вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи.

В сообщении, распространённом Центральным телеграфным агентством КНДР по итогам визита отметили, что прошедшим визитом в Россию Ким Чен Ын «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».