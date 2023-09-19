Брюссель, 19 сентября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Европейский дипломат усомнился в адекватности заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, который объявил о подаче жалобы в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за запрета на ввоз украинского зерна, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот человек был пьян?» — заявил один из дипломатов.

В ответ на это Качка заявил изданию, что в ЕС дипломаты, как видно, не готовы к такого рода «ясным заявлениям» Киева.

Другой европейский дипломат сказал, что этот односторонний шаг трёх стран, запретивших ввоз украинского зерна, доказывает, что победа на выборах имеет большее значение, чем просто экономические проблемы в Польше, находящейся в разгаре избирательной кампании.

«Речь идёт больше не об экономических проблемах, а о национальных политических целях. Мы знали это, но теперь это очевидно всем», — заявил он.

По словам министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемира, три страны поступили неверно.

«Когда вас это устраивает, вы солидарны, а когда вас это не устраивает, вы не солидарны», — сказал он на встрече министров сельского хозяйства ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, после завершения Европейской комиссией срока блокировки поставок украинского зерна на рынки Польши, Болгарии, Словакии, Венгрии и Румынии (запрет действовал до 15 сентября) Варшава, Будапешт и Братислава ввели свой запрет, минуя ЕК.

После этого Качка объявил, что Киев пожалуется в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию. Также он пригрозил Польше ответными мерами в отношении экспорта фруктов и овощей.

В итоге три страны решили остановить своё участие в работе координационной платформы ЕК по зерновым проблемам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 сентября заявила, что мир устал от игр западных стран вокруг продовольственной безопасности. Итогом этих манипуляций становятся глобальные бедствия.