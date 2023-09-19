Ереван, 19 сентября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 сентября созвал заседание Совета безопасности республики, чтобы обсудить обострение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Совбеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«В повестке сессии обсуждаются масштабные военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

МИД Армении осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, назвав их масштабной военной агрессией. В Ереване сообщили, что Степанакерт и ряд других населённых пунктов региона обстреливают с азербайджанской стороны.

Армения также обратилась к ООН и российским миротворцам в Карабахе с призывом остановить боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Баку объявил, что проводит «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Операцию начали после заявления, что на дороге Ахмедбейли — Физули — Шуша, в Ходжавендском районе в Карабахе двое человек погибли от взрыва мины. Служба госбезопасности Азербайджана обвинила в происшествии армянских диверсантов. Азербайджанский МИД потребовал вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска местных властей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ведёт переговоры с Баку в связи с обострением ситуации. Она добавила, что российская сторона призывает остановить кровопролитие и вернуться к переговорам. Захарова подчеркнула, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе.

Офицер ВКС России в отставке на условиях анонимности сообщил ИА Регнум, что действия, которые начала азербайджанская армия в Карабахе, повторяет стратегию войны, которая началась в сентябре 2020 года. Азербайджан начал подавлять средства ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы массово применять ударные беспилотники Bayraktar TB2, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, после заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого остановилось ухудшение ситуации на границе стран и прекратились боевые действия.

В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждение мирного договора. Алиев заявил, что он должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, Пашинян заявил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, после встречи, он заявил, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.

В начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 сентября заявил, что Кремль обеспокоен сохранением напряжённости между Арменией и Азербайджаном, и отметил, что Россия остаётся надёжным гарантом безопасности.

Позднее Мария Захарова указала, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для запуска диалога и поспособствует регулярной работе по реализации договорённостей России, Армении и Азербайджана.