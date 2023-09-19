Киев, 19 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года полетел за границу на самолёте государственной авиакомпании «Украина», сообщило агентство «Украинские новости».

Mads Claus Rasmussen/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Он [Зеленский] прибыл на самолёте государственной авиакомпании «Украина», которая перевозит украинских чиновников», — говорится в сообщении.

Как отметило агентство, до этого времени украинский лидер пользовался самолётами других стран, так как после начала спецоперации самолёты этой компании не осуществляли перевозку. Airbus A319, на котором прилетел в Нью-Йорк глава киевского режима, купили во время президентского срока Виктора Ющенко в 2005 году.

Как сообщало ИА Регнум, выступление Зеленского на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН ожидается 19 сентября. При этом ранее сообщалось, что глава киевского режима прибудет в США 21 сентября, где запланировали его участие в сессии Генассамблеи ООН и встречу с президентом США Джо Байденом.

При этом газета Financial Times написала 17 сентября, что Зеленский в ходе визита в США не будет выступать перед Конгрессом. 18 сентября стало известно, что он прибыл в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 сентября назвала цель поездки украинского лидера в Нью-Йорк. По её словам, Зеленский направляется в США просить у Запада деньги и новое оружие.