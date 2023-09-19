Херсон, 19 сентября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Украинская армия 19 сентября нанесла массированный удар по посёлку Каиры в Херсонской области, погиб один мирный житель, девять получили ранения, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

«Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком посёлке Каиры на самом берегу Днепра. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа», — написал он.

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Алексеенко сообщил, что ВСУ вели обстрел из танка, а также использовали миномёты и сбрасывали боеприпасы с беспилотников. Один из БПЛА удалось обезвредить до того, как он сбросил гранату.

Погибшему было 84 года. Он умер от полученных травм. Из-за долгого обстрела скорая не могла оперативно добраться до раненых. Все пострадавшие теперь находятся в больнице.

Глава правительства области подчеркнул, что в посёлке нет военных, ВСУ наносили удары по гражданским объектам, и это видно по разрушенным домам. Он предположил, что украинская сторона так поступает, чтобы потом в соцсетях публиковать последствия обстрелов, обвиняя в этом российскую армию.

«Чем страшнее ложь, тем легче в неё верят. Тем важнее говорить и показывать правду», — заявил Алексеенко.

Он подчеркнул, что с начала сентября в регионе уже 64 мирных жителя получили ранения и четверо погибли.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября ВСУ нанесли удар по спальному району Новой Каховки в Херсонской области. При этом там не было военных объектов или военнослужащих.

Врио главы Херсонской области Александр Малькевич заявил, что в поведении украинских властей видно понимание о скорой потере контроля над Херсоном. По этом причине он опасается, что украинская сторона на подконтрольной части региона перейдёт к тактике «выжженной земли».