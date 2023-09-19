Донецк, 19 сентября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Российские военные на территории ДНР уничтожили три пункта управления ВСУ, сообщил 19 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районах населённых пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь Донецкой Народной Республики поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны», — заявил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Георгий Минесашвили 19 сентября сообщил, что ВС России на донецком направлении отразили семь атак ВСУ. Потери украинской армии составили 210 военных.

В Минобороны 19 сентября сообщили, что на донецком и южнодонецком направлениях ВСУ потеряли 340 военных за сутки. Украинская армия безуспешно пыталась атаковать в районе посёлков Майорск, Каменка и села Старомайорского в ДНР.