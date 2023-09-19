Москва, 19 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В Москве накануне своего 86-го дня рождения скончался знаменитый инженер, который был одним из главных конструкторов ВАЗ-2101 «Копейка» Дмитрий Авдесняк.

Анар Мовсумов/РИА Новости Автомобиль ВАЗ-2101

Он умер 18 сентября от последствий старческих хронических заболеваний. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

«Дмитрий Яковлевич скончался днем 18 сентября. В полицию о смерти сообщила его дочь, с которой он проживал последние годы. Елена Дмитриевна ухаживала за своим отцом. Причиной смерти стали последствия от старческих хронических заболеваний», — сообщил собеседник.

Дмитрий Яковлевич давно переехал к своей дочери из Тольятти в Москву. Последние годы мужчина испытывал проблемы со здоровьем. Его дочь Елена Куликова ухаживала за пожилым отцом много лет.

Дмитрий Авдесняк родился 19 сентября 1936 года. Свою работу в автомобильной промышленности он начал технологом на заводе ГАЗ, а когда запустился АвтоВАЗ, он перешел работать инженером туда. Дмитрий Яковлевич был одним из главных инженеров, которые занимались ВАЗ-2101 «Копейка». Автомобиль был разработан на базе итальянского Fiat-124.