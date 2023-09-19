Москва, 19 сентября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по двум складам вооружений ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге 19 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В районах населённых пунктов Славянск и Богатырь в ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ», — заявил военный.

Вместе с тем в районах Серебрянки, Григоровки и Александрополя российские войска поразили пункты управления 67-й, 100-й и 109-й бригадами территориальной обороны Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 управляемой ракетой уничтожил позицию украинских военных на запорожском направлении. В Минобороны отметили, что от удара сдетонировал полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет, находившихся рядом с позицией. Перед этим российские Ка-52 уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. Лётчики применили противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М» и задействовали неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Днём ранее российские войска нанесли групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном ВСУ. Как уточнил Конашенков, удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Помимо этого российские военные также поразили украинские центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов.