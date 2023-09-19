Москва, 19 сентября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в зоне СВО за последние сутки уничтожили на краснолиманском и купянском направлениях до 85 военнослужащих ВСУ, сообщил 19 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» ВС России в зоне СВО

На краснолиманском направлении военнослужащие группировки войск «Центр» возле населённых пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР с помощью артиллерии и авиации отразили три атаки украинских штурмовиков из 63-й и 67-й механизированных бригад.

«Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также рассказал об ударах по позициям ВСУ артиллерией и авиацией российской Западной группировки войск. Под огонь попали живая сила и техника украинской армии. ВСУ на этом направлении потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Конашенков рассказал, что украинская сторона на краснолиманском и купянском направлениях за сутки потеряла до 70 военных. Кроме того, российские бойцы уничтожили четыре вражеские бронемашины, пять автомобилей, три гаубицы и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Минобороны 19 сентября также сообщило, что российские вертолёты Ка-52 нанесли удары по опорному пункту и технике ВСУ на краснолиманском направлении. Украинскую технику обстреляли противотанковым ракетным комплексом «Вихрь-М», а также применили неуправляемые авиационные ракеты С-8.