Москва, 19 сентября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили 340 украинских военных на двух направлениях ― донецком и южнодонецком. Об этом 19 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Так, на донецком направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 225 военных убитыми и ранеными. Также российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Майорска и Каменки в ДНР.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Противник также предпринял попытку атаковать позиции российский войск на южнодонецком направлении в районе Старомайорского, однако безуспешно.

«Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области», ― добавил Конашенков.

На этом направлении потери ВСУ превысили 115 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась трёх боевых бронированных машин, пяти автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б».

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 18 сентября, подразделения Вооружённых сил (ВС) России уничтожили на донецком и южнодонецком направлениях порядка 435 военнослужащих ВСУ, а также боевую технику противника.

На донецком направлении российские бойцы отразили шесть атак в районе Клещеевки, Весёлого, Майорска, Марьинки и Водяного. На южнодонецком направлении по живой силе и технике украинской армии нанесли удары с помощью артиллерии и авиации. Под удары попали 31-я механизированная бригада и 128-я бригада территориальной обороны ВСУ, потеряв более 180 военных убитыми и ранеными, три бронемашины, 11 автомобилей и гаубицу Д-20.