Москва, 19 сентября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. На запорожском и херсонском направлениях в зоне СВО украинская армия потеряла за сутки 200 военных, сообщил 19 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС Работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО

В Запорожской области российские военные отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе села Вербового и нанесли поражение ВСУ в районах сёл Чаривное, Белогорье и Новоданиловка.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал Конашенков.

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две САУ Krab производства Польши, артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную гаубицу «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены две артиллерийские системы М777 производства США», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, по данным главы председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Запорожской области российские военные продвинулись на километр на времевском направлении.

Потери ВСУ за сутки 17 сентября составили на запорожском направлении 55 военных, на херсонском — 80 военных.