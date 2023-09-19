* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 19 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Мосгорсуд 19 сентября признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кирилл Зыков/РИА Новости

Московский городской суд удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора города Москвы о признании этой неправительственной организации (НПО) экстремистской и запрете её деятельности на территории России. Решение суда можно будет обжаловать в течение месяца.

Нескольким членам данной организации вынесли приговоры за преступления экстремистской направленности.

В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал виновными семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в создании экстремистского сообщества. Обвинение просило приговорить Руслана Костыленкова к 7,5 года колонии, Петра Карамзина — к 6,5 года колонии, Вячеслава Крюкова — к 6 годам колонии, Максима Рощина и Дмитрия Полетаева — к 6,5 года условно, Марию Дубовик — к 6 годам условно, а Анну Павликову — к 4 годам условно. Фигурантам дела предъявили обвинения по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нём»).

Один из участников сообщества, Вячеслав Крюков, вышел на свободу 14 октября 2022 года.