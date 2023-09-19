Краснодар, 19 сентября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Заседание рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и Краснодарским краем состоялось в ходе визита делегации российского региона в республику. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в ходе встречи обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере промышленности, сельского хозяйства и строительства.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Белоруссии и Краснодарского края

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов назвал торговлю драйвером развития сотрудничества республики и региона РФ. «Сейчас в Краснодарском крае наши товары представлены во всех сферах, — отметил он. — В каждом магазине региона присутствуют наши продукты питания, развита сеть фирменных магазинов легкой промышленности. Беларусь заинтересована в поставке кубанских семян, а также фруктов, риса, овощей и индустриальных товаров».

«С Беларусью у нас разработана конкретная дорожная карта, — сообщил по итогам встречи вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. — Сегодня подписали ряд новых соглашений. Уверен, что это будет еще одним шагом к развитию сотрудничества».

В ходе встречи был подписан протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Создание комбайнового завода на территории Краснодарского края». Также стороны договорились о реализации проекта по строительству в Краснодаре торгово-сервисного центра белорусской спецтехники. Глава Сочи Алексей Копайгородский и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали соглашение об установлении дружественных отношений между двумя городами.

В рамках визита делегации Краснодарского края в республику вице-губернаторы региона Александр Руппель и Андрей Коробка также познакомились с работой крупнейшего агропромышленного комплекса Белоруссии. Они обсудили с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Сергеем Бартошем возможность сотрудничества предприятия с кубанскими компаниями.