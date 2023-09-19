Краснодар, 19 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве заключили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Как сообщает пресс-служба администрации Кубани, документ был подписан в ходе визита делегации российского региона в республику.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Беларуси Роман Головченко заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве

По словам Вениамина Кондратьева, ключевым направлением сотрудничества с республикой является «промышленная кооперация, которая для нашего края высокой культуры земледелия особенно важна». Он напомнил, что в регионе уже запущена сборка белорусских комбайнов, жаток и зерновозов, возобновлена работа по выпуску двух моделей тракторов. Совместные предприятия имеют региональную поддержку. Производители сельхозмашин получают компенсацию за предоставление покупателям скидки 15% на технику. «Благодаря белорусским партнерам, наш агропром остается высокотехнологичным и не снижает темпов даже в условиях санкций», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

До конца 2024 года Кубань намерена закупить 90 трамвайных вагонов белорусского производства. Интерес для курортного региона представляют поставки белорусских автобусов на газомоторном топливе и машин для нужд жилищно-коммунального хозяйства муниципалитетов.

«Потенциал для расширения нашего партнерства есть в самых разных сферах — туризме, торговле, культуре», — уверен Вениамин Кондратьев.