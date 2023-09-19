Брюссель, 19 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Соседние с Украиной страны Евросоюза, включая Польшу, Венгрию и Словакию, выдвинули собственные требования к плану Киева по поставкам украинского продовольствия, сообщила на брифинге 19 сентября представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.

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«Все соседние с Украиной страны ЕС присутствовали на заседании координационной платформы в понедельник, состоялся обмен мнениями по предложенному Украиной плану действий, и мы договорились, что мы продолжим обсуждение в тех же рамках», — сказала она.

По её словам, Украина на заседании представила план по контролю за экспортом в том числе через обмен информацией, по стране назначения товара и по контролю за экспортными товарами и лицензиями. После этого страны ЕС выдвинули ответные требования к Украине.

Как сообщало ИА Регнум, запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — ЕК ввела 2 мая 2023 года. Указанные страны самостоятельно прекратили ввоз украинской агропродукции, после чего киевский лидер Владимир Зеленский пригрозил международным арбитражным судом, если ЕС продлит эмбарго. Он обратился к ЕК, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

Позднее ЕК не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, а Украина обязалась принять меры по предотвращению скачков объёмов поставок зерна в ЕС и представить к 18 сентября план действий по контролю экспорта зерна в Евросоюзе. Перед этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки и направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна, отметив, что если ЕК не продлит меру, власти Польши сделают это сами.

Как стало известно 18 сентября, Украина собралась судиться со странами ЕС из-за продления зернового эмбарго. В итоге Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ заявила, что мир устал от игр Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями. Дипломат задалась вопросами о том, что это за махинации и бесконечная возня в агропромышленной сфере. Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил о готовности страны защищать действующий запрет на ввоз украинского зерна, а еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский удивился действиям Украины и отметил, что страны, в адрес которых были поданы жалобы, «приложили большие усилия» для вывоза украинской сельхозпродукции.