Москва, 19 сентября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В Москве с середины и до конца этой недели, согласно прогнозам, будет летняя погода, температура поднимется до +25°С, сообщил 19 сентября «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Нужно предупредить москвичей если не о приходе лета, то о приходе летней погоды. Действительно, настоящая, красивая, летняя погода», — сказал он.

Вильфанд сообщил, что наступление фактически июльской погоды ожидается с 21 сентября. Это связано с приходом тёплых воздушных масс с юго-востока. Кроме того, к столице вскоре должны подойти воздушные массы из Средиземного моря, а в конце недели — из Африки.

Согласно прогнозу, в Москве 20 сентября будет до +22°С, возможен небольшой дождь. На следующий день ожидается потепление до +23°С, а 22 сентября — до +24–25°С. Температура будет на 6–7 градусов выше климатической нормы.

«Это настоящая летняя погода, которая бывает в начале июля или в середине августа», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что в выходные будет облачно, но без осадков. Температура воздуха достигнет +23°С, что соответствует нормам конца августа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в центре «Фобос» заявили о приходе небывалого за столетие тепла в Россию. Метеорологи сообщили, что из Скандинавии идёт антициклон-трансформер, который дойдёт в том числе до Западной Сибири. Есть вероятность, что 23 сентября в Москве повторится рекорд 99-летней давности, когда метеорологи зафиксировали в 1924 году температуру +25,4°.