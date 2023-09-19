Краснодар, 19 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Более 26 миллионов рублей получат промышленные предприятия Краснодарского края в качестве поддержки в рамках отраслевой госпрограммы. Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующее решение приняла конкурсная комиссия министерства промышленной политики Кубани.

(сс) Maska999 Краснодар

Поддержку получат производители пластмассовой упаковки из Тимашевска, строительных металлических конструкций, изделий и их частей из Успенского района, изделий из проволоки, цепей, пружин из Краснодара. Получат финансирование также производители автотранспортных средств, изделий из бумаги и картона.

«Пяти производителям на субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и финансирование производственной деятельности предоставим более 5,7 миллиона рублей», — рассказал заместитель министра промышленной политики Михаил Дорожков. Также, по его словам, свыше 21 миллиона рублей будет направлено на возмещение до 80% затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга на покупку оборудования.

С начала года поддержку в рамках госпрограммы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности получили 20 предприятий Краснодарского края на общую сумму 431 млн рублей.