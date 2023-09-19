Москва, 19 сентября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Блокадники и освободители Ленинграда по случаю 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск получат выплаты по 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Алексей Даничев/РИА Новости

Единовременные выплаты полагаются россиянам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Произвести в декабре 2023 года ― январе 2024 года единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, <…> постоянно проживающим на территории Российской Федерации, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», ― говорится в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Министерство труда и социальной защиты РФ по поручению Путина подготовило законопроект о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей российским гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В Смольном в декабре прошлого года объявили, что более 256 тысяч проживающих в Санкт-Петербурге ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и членов их семей получат выплату в размере 10 тысяч рублей к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. На эти цели из бюджета города выделили 1,6 млрд рублей.