Москва, 19 сентября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. ВСУ сложно найти альтернативу системам Илона Маска, а без спутниковой сети Starlink Киев будет базироваться на своих системах связи, с которыми есть проблемы. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее испанское издание El Pais сообщило, что Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink, но признаёт, что отказаться от услуг компании Илона Маска пока не может. Отмечается, что украинские власти недовольны ограничениями со стороны Маска работы системы связи Starlink, так как ранее бизнесмен ограничил работу спутниковой сети над российскими территориями, что помешало атаке украинских дронов. Бизнесмен отмечал, что не допустит использования Starlink для эскалации конфликта.

По мнению военного эксперта Леонкова, сейчас Starlink позволяет ВСУ связывать оперативное управление с получением информации в реальном времени.

«Если система Starlink перестанет работать на территории Украины от слова совсем, то система боевого управления и отдача приказов будет базироваться на тех системах связи, которые есть у Украины, а у них с этим сейчас очень плохо», — поделился Леонков.

Он рассказал, что Starlink работает в системе 5G и может сразу выдавать пакеты данных за счёт своих возможностей. К тому же дальность действия таких связей 1400 км при том, что стандартные средства связи в этом отношении ограничены. По словам эксперта, их дальность находится в пределах 200–300 км.

«И если перейдут на такие наземные источники, то они будут сразу легко обнаружены нашей разведкой. Такое уже периодически происходит. То есть отсутствие системы 5G на всей территории Украины негативным образом скажется на всей системе управления армии ВСУ», — подчеркнул военный эксперт.

Он напомнил, что спутниковая система Starlink с начала СВО обеспечивала систему боевого управления ВСУ в режиме реального времени. Таким образом осуществлялось оперативное управление по материалам разведки, которое совершалось над местами ведения СВО. Starlink, по словам Леонкова, помогал Киеву в концепции так называемых сетецентрических войн.

«А информационная, связная составляющая является одной из основополагающих в боевых действиях. Но не стоит ждать, что если Украина откажется от Starlink, то ВСУ ждёт полное поражение, потому что страны НАТО — прежде всего США и Великобритания — хотят продолжения этого конфликта. По мнению британцев, продолжение конфликта надорвёт возможности России. Поэтому если не станет системы Маска, то они сделают другую», — допустил Леонков.

По его словам, у Пентагона есть возможности привлечь другие коммерческие предприятия, занимающиеся спутниковыми системами, к боевым действиям. В пример Леонков привёл использование спутников «Иридиум» во время боевых действий в Персидском заливе.

«Ведь Украина — это полигон. Но найти альтернативу Илону Маску сложно. Систему с похожей работой могут предоставить только, возможно, британцы. Китайцы, очевидно, свои спутники не дадут», — заключил Леонков.

Ранее Илон Маск рассказал, власти Украины обращались с просьбой включить над Крымом Starlink для атаки беспилотников ВСУ на корабли ВМФ России, но сделать это было невозможно, так как действовали антироссийские санкции.

Как сообщало ИА Регнум, Маск готов передать Пентагону полный контроль над частью спутниковой системы Starlink, которая может быть задействована в ходе конфликта на Украине. Решение предприниматель принял после того, как его обвинили в срыве атаки безэкипажных катеров ВСУ на корабли ВМФ России, так как Украине было отказано в доступе к Starlink в районе Крыма.

Как сообщил сам американский миллиардер, он ограничил использование киевскими властями сервиса спутниковой связи Starlink для проведения атаки против России из желания помочь людям. Маск написал в своей соцсети X (ранее Twitter), что хочет помочь людям, а не убивать их.

По данным телеканала CNN, Илон Маск в 2022 году мог тайно отключить спутниковую сеть Starlink возле берегов Крыма, чтобы помешать ВСУ с помощью подводных начинённых взрывчаткой беспилотников совершить атаку на корабли российского Черноморского флота.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эту информацию, назвал Илона Маска последним здравомыслящим человеком в Северной Америке, если он действительно ограничивал Украине доступ к Starlink.